22.000 emplois pourraient être créés dans le secteur technologique belge d'ici 2024

Le développement des technologies représente un potentiel immense au niveau de la création d’emplois. Près de 20.000 jobs supplémentaires ont été créés entre début 2015 et début 2020 et les perspectives sont toujours au beau fixe. Selon Agoria, la fédération de l’industrie technologique, 22.000 emplois pourraient être créés dans le secteur technologique d’ici 2024 et le nombre de postes vacants atteint un nombre record.

Entre 2015 et 2019, la croissance réelle dans le secteur technologique s’est élevée à 11,5%, selon les chiffres dévoilés mercredi lors d’une conférence de presse par Marc Lambotte, CEO de la fédération technologique Agoria. L’emploi et la productivité réelle ont également progressé, à hauteur respectivement de 5,1% et 6,4%. Pour Agoria, la priorité doit à présent être axée sur des politiques d’activation car "d’ici 2024, 22.000 emplois supplémentaires peuvent être créés", assure le secteur qui emploie 312.047 personnes en Belgique.

L’industrie technologique connaît une croissance pour la quatrième année consécutive. Celle-ci s’élève cette année à 1,7%, "un record absolu de 129,4 milliards d’euros". Au total, 19.641 emplois supplémentaires ont aussi été créés dans l’industrie technologique entre début 2015 et début 2020, dont près d’un cinquième (19%) dans l’industrie manufacturière. Ces chiffres de croissance montrent "que la transformation digitale et la réduction des coûts salariaux ont des effets bénéfiques", estime Marc Lambotte. Mais il faut à présent "miser massivement sur l’activation". D’ici 2024, 22.000 créations d’emplois pourraient encore intervenir. "C’est promis", avance le CEO. Mais il y a des "si", ajoute-t-il.