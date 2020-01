2019, une année en hausse pour le tourisme belge

Cocorico ! Cette année, le tourisme belge s’est porté à merveille. Dans de nombreux sites de Wallonie et de Bruxelles, les chiffres sont en hausse ou se stabilisent à un bon niveau. Dans la capitale, on compte une hausse de 4%, selon visit.brussels, qui se base sur des chiffres allant jusqu’à septembre 2019.

À Bruxelles

En 2018, le Musée des Beaux-Arts de Bruxelles comptait 680.000 visiteurs. Les chiffres pour 2019 ne sont pas encore communiqués, mais le musée confirme rester le premier site touristique de la capitale. Sa fréquentation est en augmentation, notamment grâce aux célébrations des 10 ans du musée Magritte. En seconde position vient l’Atomium, pour qui 2019 a été une année record : presque autant de visiteurs qu’en 2006 (lors de la réouverture) et 2008 (année du jubilé). Plus de 650.000 personnes ont visité le monument du Heysel l’année passée.

Trois ans après les attentats, le climat est devenu plus propice au tourisme à Bruxelles, et c’est ce qui a permis à l’Atomium de réaliser une aussi bonne année. Cet été, la ville a connu une augmentation de 20%, malgré la canicule, notamment grâce à l’effet Tour de France, qui a fait la part belle à l’Atomium. Ses bons résultats s’expliquent aussi par les expositions temporaires, et notamment Bruegel, depuis septembre. Enfin, l’augmentation des ventes sur Internet a dopé les visites de l’Atomium.

A la troisième position des sites touristiques de Bruxelles vient Mini-Europe. Selon son patron Thierry Meeùs, il y a eu plus de 400.000 visiteurs pour le petit parc, soit une hausse de 7,5% par rapport à 2018. Le directeur évoque l’effet "gilets jaunes" : Paris a été déserté par les touristes, qui sont venus à Bruxelles. Le top 5 est complété par le musée des Sciences naturelles et le Parlementarium. A noter que le quartier européen et du Cinquantenaire reste en tête des plus touristiques à Bruxelles, avec 88.000 visiteurs en 2019 (chiffres du Baromètre Musées et Attractions).

En Wallonie

A Liège, l’Aquarium Museum a battu un nouveau record : 100.000 visiteurs en 2019 ! C’est la première fois depuis sa création en 1962 que l’aquarium passe la barre des 100.000 visiteurs. Une augmentation de 17% par rapport à 2018, qui avait souffert de la canicule et n’avait réuni que 85.000 visiteurs. Pourtant, le lieu est climatisé… Dans la même province, le site de l’abbaye de Stavelot, ses musées et ses festivals a également attiré plus de 100.000 visiteurs. Selon le directeur, cela s’explique en partie à la belle exposition sur le dessinateur Didier Comès, mais aussi la reconstitution de la bataille des Ardennes.

En province de Namur, l’abbaye de Maredsous a fait un score stable par rapport à l’année 2018, avec 530.000 visiteurs, un chiffre élevé qui s’explique par la gratuité de l’entrée. De son côté, la Citadelle de Namur confirme sa progression avec 63.000 visiteurs, soit 8000 de plus qu’en 2018. A Han-sur-Lesse, la grotte et le parc animalier ont réuni respectivement 308.700 et 293.400 visiteurs, en augmentation par rapport à l’année précédente.

Enfin dans le Hainaut, on savait déjà que Pairi Daiza, élu meilleur parc zoologique d’Europe 2019, avait réuni 30.000 visiteurs cette année. Mais il faut également noter que l’hôpital Notre-Dame-à-la-Rose (30.000 visiteurs) et les voies d’eau du Hainaut (93.000 visiteurs) ont eu une année très stable. En revanche, le bilan est à la baisse à Cerfontaine (Godarville), ce qui s’explique sans doute par les grosses vagues de chaleur de l’été qui ont eu un impact négatif sur le tourisme. Mais le canal historique du centre a bénéficié d’une augmentation de fréquentation d’environ 10%.

On notera également que la fréquentation des offices de tourisme est en hausse. A Tournai, par exemple, 36.500 personnes en ont franchi les portes, contre 35.500 en 2018. La ville a bénéficié d’une très forte exposition cette année, avec des événements-phares comme le "video mapping" en août ou l’opération Viva For Life en décembre.