2018, grande année pour le commerce extérieur wallon

En 2018, le montant des exportations wallonnes a crevé les plafonds. En tout, ce sont pour plus de 45 milliards d’euros de biens et services que nos entreprises ont vendu à l’étranger. Une augmentation de pratiquement 9% par rapport à 2017.

Si 2018 est donc une grande année pour le commerce extérieur wallon, c’est aussi parce que la part de la grande exportation continue à augmenter comme l'explique Pascale Delcomminette, l’administratrice générale de l’AWEX, l’Agence wallonne à l’exportation.

"Nous sommes passés d’un peu plus de 20% à la grande exportation à maintenant 23,3%. Je pense donc que c’est en effet une augmentation significative sur les marchés lointains, d’autant plus que la majorité de nos entreprises sont des petites entreprises, des PME, qui doivent donc relever ce défi de la grande exportation qui est toujours plus complexe que d’exporter dans les pays alentours", explique-t-elle.

C'est notamment le cas aux Etats-Unis où les entreprises wallonnes ont été performantes l’année passée. Le pays devient ainsi le troisième partenaire commercial de la Belgique, juste devant les Pays-Bas et derrière la France et l’Allemagne, et ce en dépit d’une présidence Trump difficile pour les entreprises européennes. "C’est une croissance importante, plus de 57% sur les États-Unis, qui s’explique essentiellement par la croissance des dépenses des ménages et des investissements industriels aux États-Unis", rajoute Pascale Delcomminette.

Année record

En ce qui concerne les grands pays émergents, ceux-ci ont également longtemps tiré la croissance économique mondiale. Toutefois certains de ces pays comme le Brésil, l’Argentine ou encore la Turquie ont connu des difficultés en 2018 et les exportations wallonnes en ont souffert. La Chine reste l'exemple le plus frappant avec une chute des exportations wallonnes vers la Chine de -33%.

"Cela s’explique par différents facteurs", avance Pascale Delcomminette. "Tout d’abord, une croissance au niveau du marché qui a été moins importante sur le deuxième semestre que lors du premier semestre 2018. Puis il y a toute une politique de réduction de l’endettement en Chine, qui fait évidemment que les dépenses sont moindres, la consommation est moindre, et il y a ces tensions commerciales avec les États-Unis qui ne sont pas bonnes pour le commerce d’une manière générale, et pas bonnes pour nos exportations vers la Chine".

En revanche, la Wallonie a connu une forte progression de ses exportations vers l’Inde, un autre grand pays émergeant de la région, mais aussi vers les pays industrialisés comme le Japon ou la Corée du Sud.

L’AWEX, en charge des investissements étrangers en Wallonie, vient également de vivre une année record puisque ce sont 1 141 000 000 d’euros qui vont être investis en Région wallonne, et la promesse de 2743 nouveaux emplois.