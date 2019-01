2018 est une excellente année pour les voitures partagées

Les sociétés de voitures partagées Cambio, Zipcar et Drive Now dressent un bilan très positif pour l'année 2018. De plus en plus de citoyens utilisent ces voitures pour effectuer leurs trajets en complément des transports en commun. Beaucoup d'entre eux sont convaincus que posséder une voiture personnelle coûte trop cher.

Plusieurs acteurs se partagent le marché. Cambio est l'acteur historique, il existe depuis 2000. Aujourd'hui, la société est installée au niveau nationale avec 1300 voitures et quelques 35 000 utilisateurs. Zipcar est arrivé plus récemment sur le marché. À la différence de Cambio, les voitures Zipcar peuvent être laissées n'importe où dans la ville. Cette société a doublé son nombre de clients par rapport à 2017 et dispose de 250 voitures disséminées sur le territoire bruxellois. Le nombre de trajet a augmenté de 75% par rapport à 2017.

Un troisième opérateur est présent sur le marché, il s'agit de Drive Now qui dispose d'une flotte de 310 véhicules. En 2018, la société a aussi doublé son nombre d'utilisateurs et est passé à plus de 30.000 usagers.

Se débarrasser de sa voiture personnelle

Selon Nicolas Bodelet, porte-parole de Cambio, les utilisateurs se rendent compte que posséder une voiture peu utilisée n'est pas nécessaire. "Nos utilisateurs veulent rationnaliser leurs déplacements. Ils utilisent les transports en commun et nos voitures pour faire leurs courses ou leurs loisirs", précise-t-il.

Dans la société Drive Now, on observe que c'est souvent la deuxième voiture qui est abandonnée. Christian Lambert, directeur : "Pendant les vacances de Noël, sur nos 310 voitures, il y en avait 150 à l'aéroport. On voit donc que les Bruxellois ont compris nos avantages et utilisent massivement nos voitures", souligne-t-il.

Chez Zipcar, on remarque que les véhicules sont principalement loués les vendredi et samedi. "Traditionnellement, ils sont utilisés pour des trajets jusqu'à l'aéroport ou au travail, mais aussi pour des sorties loisirs, shopping et visites", explique Kate Croisier, market manager.

Des voitures aussi utilisées par les sociétés

De plus en plus de PME ou d’ASBL font aussi appel aux voitures partagées. "Ça permet aux entreprises de rationnaliser leur parc de véhicules déjà existant et de se consacrer à leur activité proprement dite et non plus aux tâches administratives liées à une voiture", avance Nicolas Bodelet de chez Cambio.

Les raisons pour lesquelles les utilisateurs se tournent vers les voitures partagées sont multiples : avantage financier, côté pratique ou encore raison écologique. Et ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix.