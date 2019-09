200 emplois menacés à la biscuiterie Mondelez International à Herentals

Quelque 200 emplois sont menacés à biscuiterie Mondelez International à Herentals (province d'Anvers) car trois lignes de production vont devoir fermer, a annoncé lundi l'entreprise. Malgré cela, la direction se dit convaincue qu'une restructuration est possible sans licenciement sec. 1019 personnes travaillent actuellement dans la biscuiterie et la chocolaterie de Herentals.

Départs naturels et RCC

Dans un communiqué, les représentant de l’usine de biscuit constate que l’usine n’est pas encore suffisamment rentable pour résister aux fortes pressions auxquelles est confronté. A propos des pertes d’emploi, Mondelēz International se dit convaincu que ce plan de transformation pourrait être mis en œuvre " grâce au départ naturel d’une partie du personnel, via un RCC (Régime de chômage avec complément d’entreprise, auparavant prépension). Mondelēz International arrêterait trois lignes de production à faible volume.

Cha-Cha externalisé

Les lignes Cent Wafers et Cha-Cha seraient externalisées et le volume d’une petite ligne de TUC serait partiellement transféré vers d’autres lignes de production TUC dans l’usine d’Herentals d’une part, et, d’autre part, vers l’une des usines du réseau européen de l’entreprise.

Dans le même temps, Mondelēz investirait environ 10 millions d'euros dans les marques produites à grand volume et/ou qui nécessitent des technologies de production spécifiques (TUC, Prince, Pim's et Bastogne). L’entreprise prévoit d’investir dans l’augmentation des capacités et des programmes d'automatisation.

Pour Pim Cavyn, directeur du site de production d’Herentals, "Cette proposition de transformation est essentielle pour renforcer la compétitivité de notre usine de biscuit " Il assure vouloir soutenir les employés en lançant une initiative de mobilité interne en offrant les formations nécessaires."... "Dans les prochains jours, la direction de l’usine de biscuit d’Herentals poursuivra ses discussions avec les représentants des employés en vue de préparer ce plan de transformation et d’assurer une transition en douceur. "