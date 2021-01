20% des entreprises saines avant la pandémie sont aujourd'hui en grande difficulté financière

C’est une étude publiée conjointement par la firme d’information financière Graydon et la Fédération des entreprises de Belgique qui le dit : 20% des entreprises saines avant la pandémie de Covid sont aujourd’hui en grande difficulté financière.

Si on ajoute les entreprises déjà en difficulté avant la pandémie, 30% des entreprises sont en grande difficulté. Ce qui inquiète Edward Roosens, chef économiste à la FEB, c’est que les difficultés financières ne touchent pas seulement les secteurs a priori les plus exposés, comme les activités récréatives ou la restauration

"Par exemple, dans le bois et le papier, un quart des entreprises se trouvent en difficulté financière importante. Même chose dans le secteur du transport, la métallurgie et même aussi l’industrie alimentaire. Le commerce aussi, très important, presque 22% se trouvent en difficulté financière", explique-t-il.

Notons que les secteurs du textile, de la construction et de l’industrie chimique souffrent aussi. Presque tout notre tissu économique est touché. On sait que certains secteurs s’en tirent bien, mieux que d’autres en tout cas, la logistique par exemple, avec le boom phénoménal du commerce en ligne. Mais curieusement, un certain nombre de sociétés qui étaient en quasi-faillite avant la crise sanitaire, avant la crise économique qui en a découlé, semblent trouver aujourd’hui un nouveau souffle.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development chez Graydon, détaille : "Il s’agit d’un certain nombre d’entreprises qui, à cause de la crise, ont pu développer plus d’activités ou même développer un chiffre d’affaires supérieur à l’année précédente et qui donc, actuellement, profitent de la situation actuelle. Par contre, on retrouve aussi un groupe assez large et plus important d’entreprises qui, effectivement, se trouvaient en mauvaise situation avant la crise et qui se sont améliorées, non pas en améliorant leur activité, mais tout simplement parce que certaines primes, certaines aides qu’ils ont obtenues les ont aidés tellement fort qu’ils ont surmonté leurs problématiques de l’époque."

Les entreprises les plus jeunes en difficulté

Mais la règle générale, c’est tout de même plus de difficultés, en particulier pour les entreprises les plus jeunes, car elles sont souvent sous-capitalisées et n’ont pas eu le temps non plus de constituer des réserves financières, et pour les petites entreprises aussi, en particulier celles qui occupent entre 10 et 20 salariés.

Selon cette étude FEB-Graydon, les entreprises belges ont globalement besoin rapidement de 80 milliards d’euros de financements supplémentaires. Celles qui ont des réserves vont aller puiser dans les réserves et elles ont déjà commencé à le faire massivement. Mais les autres vont devoir solliciter leurs actionnaires et/ou emprunter.

Selon Jean Baeten, de la FEB, "soit les actionnaires existants sont suffisamment forts et ont une capacité d’injection de capital, et à ce moment-là ils le feront de manière fermée, soit les actionnaires n’ont pas de capacité d’injection suffisante, et à ce moment-là il est nécessaire de faire appel à du capital externe. On a là également deux formes d’intervention : soit le quasi capital sous forme de prêts subordonnés ou d’obligations convertibles, soit du capital externe en tant que tel".

Si on ne fait rien, nous aurons des problèmes.

La FEB propose notamment aussi de ressusciter les intérêts notionnels en les rendant de nouveau intéressants, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, mais seulement pour les petites entreprises. Elle suggère par ailleurs aussi de mobiliser l’épargne des Belges, qui se trouve en particulier sur les livrets d’épargne.

En tout cas, il faut agir, et vite. C’est le message de Pieter Timmermans, l’administrateur délégué de la FEB : "Si on ne fait rien pour renforcer structurellement la colonne vertébrale financière de nos entreprises, nous aurons des problèmes."

Des problèmes, en l’occurrence des dizaines de milliers de faillites supplémentaires dans les deux ou trois prochaines années, peut-être jusqu’à 50.000 faillites supplémentaires. Et avec elles, des dizaines de milliers d’emplois menacés.