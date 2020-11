1876 : Quand un scrutin présidentiel serré a divisé les Etats-Unis en "deux pays" économiques

La victoire semble se rapprocher pour Joe Biden aux États-Unis, mais une seule certitude : le résultat de ce scrutin présidentiel américain se jouera dans un mouchoir de poche. L’épisode d’élections serrées le plus récent est souvent évoqué, celui de 2000, lorsqu’Al Gore a contesté pendant un peu plus d’un mois la victoire de son opposant, George Bush, avant de la concéder. Un autre épisode, plus rarement évoqué est celui de 1876.

En 1876, nous sommes un peu plus de dix ans après la fin de la guerre de Sécession. Les démocrates sont une force politique qui, à l’époque, représente pour bonne partie les grands propriétaires terriens du sud des États-Unis. D’autre part, les Etats du nord-est sont proches du bastion républicain.

Les germes de l’expansion

"A côté de ces disparités politiques, il y a aussi une forte tension économique", explique Kenneth Bertrams, professeur d’histoire de l’économie à l’ULB, "avec dans le Sud, la mise en place d’une économie agraire, toujours inspirée – ou proche – des dynamiques d’esclavage. Et d’autre part, la volonté de regarder du côté des dynamiques industrielles que les Européens sont en train d’amorcer depuis une trentaine d’années".

Un seul grand électeur de différence

Rutherford Hayes, candidat républicain, nettement minoritaire en voix lors du scrutin de 1876, obtient pourtant un grand électeur d’avance sur son rival démocrate. Un seul : 185 contre 184. Les résultats sont incertains, de larges fraudes ont été organisées par les deux partis dans trois États disputés et républicains et démocrates revendiquent tous les deux la victoire.

Le blocage politique de 1876 a mis en place deux pays au sein d’un même territoire.

Les contestations vont durer plus de trois mois, jusqu’à début mars 1877, et les démocrates s’inclinent finalement et acceptent un président républicain, mais ils négocient et ils obtiennent la fin de l’occupation militaire des États du sud des États-Unis et la fin de la reconstruction, et donc la fin de la mise sous tutelle des États du sud. Ce deal obtenu par les démocrates signe en fait le retour de la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis, et cela pendant presque un siècle.

La consolidation des tendances économiques

Alors, justement, quelles leçons économiques peut-on tirer de cet épisode ? A ce moment-là, un double essor fait son chemin : industriel au nord des États-Unis, et du secteur agricole au sud. Et le résultat serré de 1876 a en fait cristallisé les tensions économiques existantes. La période d’instabilité n’a en rien empêché les grandes tendances économiques qui arrivaient et les ont même renforcées selon Kenneth Bertrams :

Deux pays au sein d’un territoire

"Le compromis officieux de 1877 a clairement consolidé les tendances économiques. Le blocage politique a vraiment donné lieu à la mise en place de deux pays au sein d’un même territoire : le bastion démocrate du sud fortement ancré dans des traditions culturelles liées à la guerre civile, et d’autre part, une série d’États dans le Nord-Est beaucoup plus industrialisés, beaucoup plus orientés et tournés vers l’Europe et le modèle économique industriel".

Le risque de la division

"Donc, là c’est clair qu’on a affaire à deux sortes de grands pôles régionaux qui ont des politiques économiques viscéralement différentes et des cultures politiques également tout à fait différentes. Ce compromis de 1877 va finalement continuer à creuser les disparités entre le sud profondément rural et le nord en plein épanouissement industriel. Et donc, c’est vrai qu’on constate là que les déterminants socio-économiques vont se cristalliser autour de ces concessions qui vont se faire des républicains vis-à-vis des démocrates".

Les États-Unis n’ont pas le luxe de se payer une crise politique.

Retour en 2020. Est-ce qu’on peut se dire qu’ici aussi le risque d’une instabilité politique pourrait donner lieu à un renforcement des divisions au sein de la société américaine ? Oui pour Kenneth Bertrams. Même si l’instabilité politique fait selon lui partie de "l’ossature même de la vie politique intérieure américaine", entre-temps, le Covid-19 est passé par là.

Eviter le retour de la misère

Et "la pandémie n’est pas uniquement une crise sanitaire, elle a des répercussions socio-économiques majeures", rappelle Kenneth Bertrams. "Donc, très clairement, on se rend bien compte aujourd’hui des dégâts structurels qui ont été causés non seulement par les républicains, mais également par les démocrates. Et ce n’est bien entendu pas en un tour de main que le nouveau président va les apaiser, mais il faudra clairement des mesures d’urgence prises pour éviter le retour de la misère aux États-Unis".

"C’est essentiel parce qu’on parle là de millions de personnes. À mon avis, ce qui va apparaître de cette élection de 2020, c’est le renforcement des divisions, même si je crois que les États-Unis n’ont pas le luxe de se payer une crise politique".