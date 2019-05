1400 postes à pourvoir dans les secteurs de la chimie et de la pharma

Les entreprises wallonnes et bruxelloises peinent à trouver des profils qualifiés, mais espèrent en recruter ce week-end lors de portes ouvertes. Les domaines de la production, du Contrôle Qualité et de la maintenance sont particulièrement en demande.

Le secteur de la chimie et de la pharmaceutique veut embaucher pour poursuivre sa croissance (+3% en 2018). Essenscia, « la fédération de la chimie et des sciences de la vie » qui représente le secteur, a sondé ses membres. Il en ressort que cette année, 1429 postes seront à pourvoir (1.321 en Wallonie et 107 à Bruxelles). « Deux tiers sont des postes nouvellement créés » annonce l’organisme dans un communiqué de presse. « La majorité de ces postes émanent du (bio) pharma (1.095 postes), […] la chimie (303) et la transformation des matières plastiques (70) ».

Dans le détail, les entreprises veulent renforcer leurs effectifs en production (46%), en Contrôle Qualité (14,7%), maintenance (13,8%), Recherche & Développement (12,5%), activités de support (7,4%) et le Supply Chain/logistique (5,7%).