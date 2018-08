10% des entreprises belges sont des "sociétés zombies"

Les entreprises dites zombies sont des sociétés "mortes-vivantes" dont le bénéfice d’exploitation ne suffit pas à payer les intérêts de leur dette. Le risque de déconfiture -de faillite- est donc très élevé, mais ce qui est interpellant, c’est leur nombre. 10% des entreprises belges seraient des entreprises zombies. Une estimation de la Banque Nationale sur base de chiffres de 2014.

Il reste à voir si ces chiffres sont encore d’actualité quand on sait qu’en quatre ans, la situation économique s’est nettement améliorée chez nous. Le phénomène de ces entreprises zombies s’est accentué avec la crise économique. Il est vrai, aussi que la conjoncture économique s’est améliorée ces deux-trois dernières années. Mais pour Michel Minet, directeur du département corporate — entreprise — chez CBC Banque, ça ne change probablement pas grand-chose à la situation de ces entreprises d’outre-tombe. "Si la situation économique s’est améliorée, ce n’est pas nécessairement vrai pour toutes les entreprises. Or, ce genre d’entreprises pratiquent souvent des prix plus bas que leurs concurrents. Ce qui crée évidemment des effets négatifs sur l’ensemble du marché. Ca dérégule les réactions de concurrents peut-être plus forts. Une entreprise fragile peut être tentée de réduire ses prix, et donc son bénéfice d’exploitation. "

Des prix inférieurs pour survivre

Baisser exagérément les prix et entrer dans un cycle infernal est une des caractéristiques que l’on retrouve souvent chez ces entreprises zombies, mais une autre caractéristique est que ces entreprises sont fragiles. Elles n’ont sans doute pas fait les investissements nécessaires pour améliorer leur productivité. Les nouvelles technologies sont aussi là pour accroître la pression sur leur productivité. Faute de moyens, les entreprises zombie pratiquent des prix plus bas simplement pour se défendre.

Le risque de l’augmentation des taux

Et les taux d’intérêt qui vont tout doucement commencer à remonter constituent une menace supplémentaire pour ces sociétés. Il leur faudra donc, si elles veulent survivre, trouver des solutions structurelles.

Selon Michel Minet, il faudra travailler sur les fonds propres des entreprises. "Et peut-être aller chercher des partenaires industriels ou financiers qui vont pouvoir améliorer leur structure financière. Cela peut les aider à passer ce cap, et surtout à trouver la capacité d’investir, de manière à améliorer leur bénéfice d’exploitation. C’est la seule solution."

C’est un enjeu important, puisque ces entreprises zombies représenteraient tout de même plus de 10% de l’emploi en Belgique. C’est vraiment très important.