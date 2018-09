1,63 milliard de pièces de 1 et 2 centimes traînent chez les belges: que faire ?

Qu'elles soient enfuies au creux de nos poches, dans nos tiroirs ou entassées dans des bocaux, les pièces rouges peuvent parfois être utiles. Nous nous rendons souvent compte des bienfaits de certaines petites choses lorsqu'elles viennent à manquer, une situation plus que jamais d'actualité depuis l'annonce officielle de la pénurie de pièces de 1 et 2 centimes ce matin.

En Belgique, 860 millions de pièces et 1 centime seraient déjà en circulation pour 770 millions de pièces de 2 centimes. Face à de tels chiffres, pas étonnant qu'elles pèsent parfois lourd dans notre porte-monnaie. "Avant, on frappait énormément de pièces de 1 et 2 centimes, soulève Florence Angelici, porte parole du SPF Finance, mais cela coûte extrêmement cher."

Longtemps, la Belgique a produit ces petites pastilles cuivrées à chaque fois que la demande se faisait ressentir. "Au final, on se rend compte que c'était du gaspillage car cela ne force pas les belges à sortir les pièces qui dorment chez eux", témoigne Mme Angelici. Face à ce constat, l'Etat a décidé de ne plus frapper de nouvelles pièces. Néanmoins, des solutions existent pour qu'elles circulent à nouveau.

"Utilisez-les"

Bien que compter ses petites pièces une par une peut parfois s'avérer agaçant, c'est un passage nécessaire pour palier à la pénurie. "Les personnes doivent utiliser leurs pièces. Cela ne sert à rien de les garder chez soi", martèle la porte-parole du SPF Finance. Avec leur petite taille, elles se glissent un peu partout et se perdent malgré elles.

Avec cette recommandation, le Ministère des Finances lance une vaste chasse aux centimes que les belges gardent chez eux. Ils rappellent du même coup que ces ronds de cuivre ont de la valeur, bien que minime. Au magasin, chez le coiffeur, chez le libraire, n'hésitez donc plus à payer en pièces rouges, mais c'est visiblement déjà le cas : "62% des dépenses de moins de 50 euros sont payées en cash", indique Geert Ciot, porte parole de la Banque Nationale

Retour à la Banque Nationale

Si remplir votre portefeuille de petites pièces pour aller faire vos emplettes ne vous enchante guère, pas de problème. Un simple aller-retour à la Banque Nationale Belge (BNB) vous permettra de vous débarrasser de vos petits centimes d'un seul coup.

Il suffit de vous rendre au guichet avec une masse de pièces inférieure à 5 kilos. La personne derrière le guichet insère les pièces dans une machine et le comptage est fait. Vous récupérez ainsi, en plus grosses coupures, le montant total de vos pièces.

Le siège de la BNB est situé à Bruxelles mais si vous habitez en Wallonie, vous pouvez aussi vous rendre dans les deux agences locales situées à Courtrai et Liège (elles fermeront dès novembre alors ne tardez pas). Sachez aussi que vous pouvez répéter cette opération une fois par mois gratuitement.

Si vous préférez vous rendre au guichet de votre banque, sachez que c'est aussi envisageable. Néanmoins, elles n'offrent ce service gratuitement que pour de petite quantités de pièces. À titre d'exemple vous pouvez apporter un maximum de cinquante pièces dans les banques Belfius, au-delà de ce nombre, il faut acheter un sachet à 3,75 euros.

Profiter de l'arrondi

Face à la pénurie, des mesures peuvent aussi être prises par les commerçants. Depuis 2014, ils ont la possibilité d'arrondir le montant final des achats de leurs clients à 5 centimes.

Néanmoins, l'Association des indépendants flamands (Unizo) déplorait la faible utilisation de ce procédé, lorsque le SPF finance a averti que la pénurie nous pendait au nez en juillet dernier. En cause : ils ont peur que cela déplaise à la clientèle. Face à ce constat, le ministre de l'Economie Kris Peeters travaille à la création d'un projet de loi pour imposer d'arrondir tous les paiements en liquide lors d'achats dans le commerce.