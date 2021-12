Tournai : perché sur une plateforme à dix mètres de haut pendant une semaine

La plateforme ne fait que cinq mètres carré. Juste de quoi planter une tente et stocker le nécessaire de survie. C’est là, suspendu au bout d’une grue, à dix mètres de hauteur, que Louis-Philippe Loncke réalise un nouveau défi au profit de Viva for Life.

L’aventurier mouscronnois doit tenir sept jours en autonomie totale sur la place Paul-Emile Janson, au pied de la cathédrale Notre-Dame de Tournai. " Si je descends, le défi sera raté ", nous souffle-t-il au moment de grimper sur sa plateforme. Alors pour tenir, Louis-Philippe a tout prévu dans son sac : de l’eau, de la nourriture, une petite toilette sèche.. mais aussi deux sacs de couchage, deux bonnets et deux paires de gants. " Tout est en double, si jamais quelque chose s’envole ".

Ma plus grande crainte c’est l’ennui

Le vent, le froid, Louis-Philippe s’attend à une semaine compliquée. " Il y a aussi la solitude, mais ma plus grande crainte c’est l’ennui. Et le fait de ne pas pouvoir bouger. " L’aventurier, déjà auteur de traversées du désert en autonomie totale, espère aussi pouvoir interagir avec les passants du haut de sa plateforme. Et pour tuer le temps, il a prévu quelques bouquins. " L’abbé qui est venu me voir avant ce défi m’a aussi donné une bible. Je connais la fin, mais c’est l’occasion de redécouvrir le déroulement de l’histoire ", sourit le Mouscronnois.

Si tout se passe bien, Louis-Philippe Loncke descendra de son perchoir le mercredi 22 décembre à 11 heures. Avec, il l’espère, une belle somme dans la cagnotte.