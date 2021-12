Foot féminin : le match Charleroi-Alost se joue ce soir au Mambourg au profit de Viva for Life

L’équipe féminine du Sporting de Charleroi jouera ce soir un match de championnat contre Alost à domicile. Mais, contrairement à ses habitudes, elle prestera au Mambourg et non sur le terrain de Marcinelle. Le but est d’attirer un maximum de supporters car l’intégralité des recettes sera reversée à Viva For Life.



L’occasion sera belle, pour le public, de découvrir une discipline qui prend de l’ampleur chez les filles et, aussi, de réaliser un beau geste pour une bonne cause : celle des enfants précarisés. A Charleroi, le projet de développer une équipe féminine en division 1 est récent. La direction du Sporting l’a confié à Aline Zeler, ex-Red Flames et porte-drapeau du football chez les filles : " Là on clôture bien sûr 2021 avec une super propagande pour mon équipe. Pour la super league bien entendu mais aussi pour toute la section féminine du Sporting de Charleroi. Avec, bien sûr, la possibilité de jouer dans le stade au Mambourg. En Wallonie c’est très important d’aligner un club comme le Sporting de Charleroi à côté du Standard de Liège. Et, comme je le dis depuis des années, il faut vraiment prôner un football de proximité. Il faut proposer un beau produit dans tous les coins de la Belgique et ici à Charleroi, en tout cas, ce qu’on est en train de faire. Ce mercredi soir, nous aimerions voir beaucoup de supporters pour nous aider à aller chercher notre troisième victoire dans cette compétition de la super league. Et par rapport à l’action de Viva for Life si chacun pouvait donner un petit quelque chose par sa présence et son entrée, ce serait super ! "



Charleroi-Alost, en super league féminine, c’est ce mercredi soir à 20h00 au stade du Pays de Charleroi. L’entrée est fixée à 2 euros, au profit de Viva For Life. Les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées.