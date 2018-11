Un enfant de 4 ans dans le coma après une excursion scolaire : que s'est-il passé ?

Près de 200 personnes se sont rassemblées ce jeudi soir devant la Maison communale d’Anderlecht. Un sit-in pour réclamer que toute la lumière soit faite sur l’accident dont a été victime le petit Best Kurtis. L’enfant s’est noyé lors d’une sortie scolaire. Depuis cinq semaines, il est dans le coma et les médecins redoutent qu’il en garde des séquelles graves et irréversibles. "Je ne sais rien", déplore sa maman, Meya Nikaise qui a le sentiment que l’école "cache ce qui se passé".

rassemblement de soutien à la famille de Best Kurtis - © Tous droits réservés

Le drame remonte au 9 octobre dernier. Avec sa classe de maternelle, Best Kurtis joue dans le parc du château de Gasbeek, non loin d’Anderlecht. Quatre adultes, deux enseignants et deux éducateurs, encadrent les 35 enfants. Pourquoi Best Kurtis est-il tombé à l’eau ? A-t-il échappé à la vigilance des surveillants ? Combien de temps est-il resté dans l’eau avant d’être secouru ? Une enquête judiciaire devra répondre à ces questions et déterminer s’il y a eu des manquements dans la surveillance.

Sous le choc, les quatre accompagnants et la directrice de l’école des Petits Goujons sont en arrêt maladie. La famille, elle, reste dans le flou. Les parents disent ne pas avoir eu accès au dossier médical. Ils ont porté plainte contre l’école communale. L’échevin de l’enseignement, Fabrice Cumps, comprend leur désarroi mais il ne veut tirer aucune conclusion avant les résultats de l’enquête. La commune a pris une série de mesures pour soutenir les parents. Elle rappelle que le dispositif d’encadrement prévu pour l’excursion répondait aux normes. D’autres parents d’élèves ont exprimé leur inquiétude. L’école anderlechtoise a suspendu provisoirement les sorties scolaires.