Les micro-influenceurs, nouveaux chouchous des publicitaires

À quoi ressemble la publicité en 2018 ? Sans doute, entre autres, à Lindell Nuyttens, connue sur Instagram sous le nom de @Stretchylicious. Elle est célèbre pour ses contorsions, étirements et positions de yoga élaborées. Et, en réalité, ses clichés sont remplis de placement de produit. "Mon tapis de yoga, mon legging, et mon Mala, j’ai tout reçu des sponsors sur Instagram." C’est le cas pour quasiment toutes ses publications.

La raison : avec ses 57.201 abonné.e.s, Lindell représente ce qu’on appelle une micro-influenceuse, ces leaders d’opinion digitaux capables de modifier les comportements d’achat. "C’est souvent juste un message dans lequel on propose du matériel pour un certain nombre de publications, ou un simple envoi avec demande d’une seule photo. La plupart du temps, je dois simplement taguer la marque et parfois un hashtag que les publicitaires ont eux-mêmes choisi, propre à leur marque. "

La demande explose

Le phénomène a le vent en poupe : Lindell est contactée au moins une fois par semaine. Et la tendance semble loin de s’essouffler : selon une dernière étude Launchmetrics, 75% des professionnels de la publicité reconnaissent travailler avec des influenceurs. Alors, fini les gros ambassadeurs, stars d’Instagram, à plusieurs millions d’abonnés ? En tout cas, la moitié des publicitaires considère les micro-influenceurs, de 10.000 à 100.000 abonnés, comme les atouts les plus précieux pour toucher un public spécialisé.

Agences de voyage, offices de tourisme, marques de prêt-à-porter, ONG et constructeurs automobiles, tout le monde s’y met. La recette est toujours la même : une photo, un hashtag, et la tour est joué : la publicité est placée. Mais pourquoi les marques perdent-elles la tête pour eux ? "Je pense que c’est une question d’authenticité. Je reste simple, je suis assez facile pour travailler, on vient vers moi et j’accepte." explique Lindell Nuyttens. " Je suis encore une vraie personne et j’essaie de poster quelque chose qui est proche de la réalité : je vais tous les jours au parc, je pratique le yoga, il n’y a rien de faux. Cela joue beaucoup." La spontanéité d’accord, mais reste la question de la rémunération. Lindell, elle, ne se fait jamais payer. Mais pour 34% des bloggueurs/instagrameurs/youtubeurs, c’est leur unique source de revenu, à temps-plein. Voilà donc arrivé le marketing 2.0 !