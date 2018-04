La "Chorale d'un soir" vous fera-t-elle chanter ?

Ils sont plus de 200 à avoir répondu à un appel lancé sur Facebook. Il y a quelques chanteurs confirmés. Mais beaucoup s’apprêtent à participer à une chorale pour la première fois. Leur défi: apprendre et répéter deux chansons en une soirée. La performance sera enregistrée pour être diffusée sur les réseaux sociaux.

Pour mettre tout le monde en condition, la soirée commence par quelques vocalises. Les paroles sont ensuite distribuées aux participants. Surprise à la découverte des chansons: pour ne rien simplifier, elles seront en italien et anglais. Sur une estrade, Anouk, Claire et Benoît guident les participants. L’ambiance est chaleureuse, l’enthousiasme contagieux. La foule entonne Bella Ciao. Le chant de la résistance italienne est accompagné de cuivres, piano et batterie, dans l’esprit de Goran Bregović.

Cette "Chorale d'un soir" est inspirée d’un concept canadien. A Toronto, le "Choir, choir, choir!" est devenu un tel phénomène que ses choristes chantent désormais avec des stars comme Lionel Richie, David Byrne ou tout dernièrement Rick Astley.

A Bruxelles, l’événement en est à sa sixième édition. Les participants se rassemblent dans un ancien hangar d’Ixelles. Longtemps laissé à l’abandon, le lieu a été réaménagé, par l’Asbl Communa, en salle de quartier temporaire. Les musiciens et les organisateurs sont bénévoles. Les choristes participent aux frais "en fonction de leurs moyens et de la valeur qu’ils donnent à l’expérience".

La prochaine édition devrait se tenir le mois prochain. En raison du succès grandissant et de protestations du voisinage, les organisateurs sont cependant contraints de chercher un nouveau lieu.