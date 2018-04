En immersion au Peterbos: "Le seul malaise qu'il y a en ce moment, c'est la médiatisation"

Le quartier du Peterbos à Anderlecht s'est retrouvé dans l'actualité ces derniers jours. Mais qu'en est-il vraiment sur le terrain ? Pour le savoir, une équipe de Vews s'est rendue sur place. Objectif : rencontrer les habitants pour mieux comprendre leur quotidien. "La convivialité du quartier dégénère, estime ainsi Georges, habitant du Peterbos depuis quarante ans. Des gens viennent et ne respectent pas toujours les règlements. On sent un malaise général."

Pour Hassan, il n'en est rien. "Le seul malaise qu'il y a en ce moment, c'est la médiatisation. (...) Les médias ont grossi le problème. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai vu aucun média discuter avec les gens à part toi", dit-il à notre journaliste.

Dès qu'on sort du quartier, on est regardé bizarrement.

Au pied des immeubles, Ryan fait de la musculation. "On est bien. On a un terrain de basket pas loin, une énorme plaine de jeux pour les enfants, un terrain de foot, énumère-t-il. Je trouve ça super. Une minorité de personne dans le quartier fout la merde. A cause de ça on a tous une étiquette de vendeur de drogue ou de voleur. Dès qu'on sort du quartier, on est regardé bizarrement."

Un groupe de jeunes filles est du même avis. "Je ne pourrais pas déménager", affirme l'une d'elles. "C'est ici qu'on a grandi", ajoute une autre. Une rencontre à découvrir en intégralité dans la vidéo ci-dessus.