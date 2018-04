Crise, pétrole et sanctions: le plan comm' du Venezuela tient-il la route?

La prochaine présidentielle approche au Venezuela (ce sera le 20 mai) et le pays tente de se sortir d'une situation socio-économique difficile. Le ministre vénézuélien était à Bruxelles ce 11 avril. Il y a rencontré Federica Mogherini, cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, et a donné une conférence de presse. Vews y était et a été surpris par quelques éléments...

Il n'y a pas de crise humanitaire au Venezuela

"Y a-t-il une crise humanitaire au Venezuela ? Non, il n’y a pas de crise." Jorge Arreaza Montserrat, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, l'a répété: il n'y a pas de crise ou en tout cas "pas plus que dans n'importe quel autre pays". Des propos qui nous étonnent tant les images qui nous parviennent du Venezuela montrent des magasins vides, des pharmacies sans provisions et des citoyens fuyant la situation vers les pays voisins (1,7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays en 2017).

Si l'on en croit les prévisions du Fonds monétaire international, le Venezuela connaîtra une inflation de 13.000 % en 2018. A titre de comparaison, en Belgique l'inflation est estimée à 1,4%.

Une situation difficile due "aux sanctions américaines"

"Nous avons été sanctionnés par les USA, par le système financier international. Il est difficile de nous faire rembourser notre pétrole pour acheter de la nourriture pour notre population. Et malgré ça, nous faisons de notre mieux, nous distribuons de la nourriture bon marché directement dans les maisons de millions de Vénézuéliens", explique le ministre vénézuélien. En mentionnant ces sanctions, Jorge Arreaza précise souvent "américaines" car c'est de Washington que viennent les sanctions les plus dures.

Les Etats-Unis ont bloqué l'accès aux devises étrangères et ciblé plusieurs personnalités politiques (liées au parti au pouvoir) accusées d'avoir saboté le processus électoral régional d'octobre 2017.

Le ministre n'évoque pas du tout la chute des prix du pétrole depuis 2014. Le Venezuela a les plus importantes réserves pétrolières au monde et le pays dépend économiquement des revenus du pétrole (95% de ses exportations). La grosse difficulté est que le pays ne parvient pas à diversifier son économie. Cet obstacle avait déjà été pointé du doigt par Hugo Chavez en 1999, après sa première élection comme président du pays. En près de 20 ans au pouvoir, le parti de Chavez et de Nicolas Maduro (l'actuel président) n'est pas parvenu à changer la donne : "Ce n'est pas qu'un problème économique, c'est aussi une question de mentalité", précise Jorge Arreaza.

Un rapport mensonger de Human Rights Watch

En novembre 2017, l'ONG Human Rights Watch publiait un rapport sur le Venezuela: