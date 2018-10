Wellin: Bruno Meunier contre le duo Benoit Closson-Thérèse Mahy

Des élections communales sous le signe des changements. D'abord, le cap des 3000 habitants franchi, on passe de 11 à 13 candidats par liste. Et puis si lors de la plupart des scrutins, les Wellinois avaient le choix entre trois listes. Il n'y en aura que deux ce 14 octobre. Parmi les absents par rapport à 2012 l'ancienne Députée et sénatrice Dominique Tilmans mais aussi et surtout, la Bourgmestre Anne Bughin et la quasi totalité de sa liste qui ne se présentent plus. Restait la Députée Provinciale Thérèse Mahy et un autre conseiller qui ont choisi de faire cause commune, sur une liste d'ouverture, avec Benoît Closson, chef de file de la minorité actuelle. La liste s'intitule Wellin Demain. En face, après mûre réflexion, les Echevins Bruno Meunier et Guillaume Tavier, ont constitué, eux aussi, une liste d'ouverture baptisée "D'ici 2024". Alors jeu serré ou combat disproportionné, l'électeur tranchera. Parmi les gros dossiers de la prochaine léglislature, l'extension du parc économique d'Halma qui est saturé, la réhabilitation du site des meubles Gilson avec notamment la création de dizaines de logement mais le dossier est devant le Conseil d'Etat et une gestion rigoureuse compte tenu des travaux de restauration que nécessite l'Hôtel de Ville fermé pour raison de sécurité depuis maintenant deux ans. Précisions encore qu'il y aura finalement une troisième liste intitulée "le blé qui lève" où figure un seul et unique candidat, haut en couleurs, Auguste Golinvaux, agriculteur bien connu.