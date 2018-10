Vielsalm: une nouvelle majorité absolue pour le Bourgmestre Elie Deblire?

En 2012, Elie Deblire obtenait 10 sièges sur 19 mais élargissait sa majorité aux 5 élus la liste de l'ancien Député socialiste Jacques Gennen. La minorité se compsoait de 2 élus de tendance libérale et de deux Ecolo. Sur la ligne de départ, ce 14 octobre, plus d'IC et seulement trois listes... Bourgmestre où Elie Deblire sera privé de Nele Decorte et Jean-Pierre Bertemes mais où il pourra notamment compter sur un candidat de la défunte liste IC, Hervé Midré. L'Echevine Stéphanie Heyden emmène Comm'vous avec notamment les autres conseillers sortants ... Et Ecolo est toujours emmené par François Rion et Catherine Dessert les conseillers actuels... Parmi les dossiers qu'Ecolo remet régulièrement sur la table, celui des nuisances de la zone d'activités économique spécialisée dans le bois à Burtonville. Le Bourgmestre et tête de Liste, Elie Deblire admet que l'on aurait dû réunir plus souvent le comité d'accompagnement dans lequel les riverains sont représentés... Sur ce dossier, Stéphanie Heyden, Echevine et tête de liste Comm’Vous estime qu’il faut renouer le dialogue notamment avec tous les élus et la concertation en doit pas être l’apanage du seul Bourgmestre… Ambiance dans la majorité ! Ce comité d'accompagnement c'est un premier pas dans la bonne direction pour la tête de liste Ecolo François Rion, mais il faudra aller au-delà et proposer des solutions concrètes. Un dossier à prendre à bras le corps dès le début de la nouvelle législature...