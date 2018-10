Vers un troisième mandat pour Michel Jacquet à Erezée ?

En 2012, deux sièges supplémentaires de conseillers parce que le cap des 3000 habitants a été franchi.Et les deux nouveaux sièges sont allés à la majorité en place depuis 2006 c'est-à-dire les Intérêts Communaux, MR-PS, emmenés par le Bourgmestre Michel Jacquet. Michel Jacquet a mis fin à 30 ans de majorité CDH dont 12 d'un certain René Collin. Michel Jacquet conduit toujours la liste IC pour le prochain scrutin. Une liste poussée par le Premier Echevin Daniel Dumont qui espère reconduire sa large majorité. Pour la deuxième fois, en face c'est Jean-François Collin qui conduit Vivr'Action, une liste d'ouverture. Pour lui, la commune d'Erezée doit être plus à l'écoute du citoyen... Michel Jacquet rétorque que la majorité a été à l'écoute du citoyen dans différentes instances comme la Commission consultative de développement Rural. Un nouveau programme de Développement Rural est sur les rails... Parmi les dossiers qui divisent il y a les finances communales, le coût du complexe sportif et surtout la future zone économique de Briscol que la minorité veut limiter sérieusement alors que la majorité souhaite y accueillir de nombreuses PME.