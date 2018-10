Trois listes à Florenville et quelle alliance demain ?

A Florenville, le jeu semble ouvert. En 2012, cela s'est joué à quelque dizaines de voix près. La liste que poussait la Bourgmestre CDH actuelle Sylvie Théodore avait obtenu 6 sièges tout comme la liste d'inspiration MR et 5 sièges pour Vivr'Ensemble de tendance socialiste. Il y a six ans la liste Ecolo présentait une liste incomplète et avait obtenu près de 8% des voix. Le 14 octobre, Sylvie Théodore emmène une liste baptisée Com'une Passion, celle son partenaire dans la majorité Vivr'Enseble est conduite par Yves Planchard PS qui , après la progression enregistrée en 2012, affirme être candidat Bourgmestre. La minorité libérale s'appelle "Ambition Commune" et son ...ambition c'est de revenir dans une coalition au pouvoir avec une nouvelle tête de liste Jacques Gigot, conseiller CPAS... Le réaménagement de la Grand Place et le déplacement de parkings ou l'avenir des deux Maisons de Repos de la localité sont les principaux enjeux de la commune de Florenville.))