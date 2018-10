Sebastian Pirlot n'a aucune concurrence dans la commune de Chiny

Le conseil communal de Chiny est composé de 17 élus. Au début, il y avait 5 élus dans la minorité. En cours de législature, trois ont rallié la majorité et les deux derniers n'ont pas souhaité, dans ces conditions se représenter et tenter de former une liste pour le 14 octobre. Voilà donc le Député-Bourgmestre Sébastian Pirlot bien accroché à son écharpe maïorale au moins jusqu'en 2024. En mai prochain, ça c'est certain, Sébastian Pirlot ne compte pas briguer un nouveau mandat de parlementaire socialiste. Il entend donc se consacrer encore d'avantage à sa commune de Chiny en compagnie de ses 16 colistiers. Enfin, comme le prévoit le décret Wallon, en cas de liste unique, il faut 25% de candidats en plus. Ils seront donc finalement 22 à briguer les suffrages des Tchinots. Parmi les projets importants de la prochaine législature le parc du Faing, autour du Château qui abrite notamment, l'administration communale ou la zone d'activités économique de Jamoigne.