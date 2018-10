scrutin indécis avec pas moins de quatre listes à Houffalize

9 sièges sur 17 pour la liste Gestion et Service... la partie fut serrée il y a six ans et le prochain scrutin devrait être du même crû avec pas moins de quatre listes et des transferts de candidats non négligeable. Marc Caprasse élu Bourgmestre avec près de 1000 voix, le meilleur score de la commune conduit la liste gestion et Service avec la plupart de ses Echevins sauf Jean-Louis Scholtus qui arrête la politique mais avec le renfort de deux candidats issus de la minorité Alternative, le conseiller José Guillaume et conseiller CPAS Lionel Lesage. Mais ce sera aussi Nathalie Borlon destituée de son poste d'Echevin lors elle a annoncé rejoindre cette fois la liste Essentiel de Claude Philippart et Bernard Deumer qui reçoit un autre renfort de choix, l'ancien Directeur Général de la commune Albert Lamborelle. Une troisième liste baptisée "Houffalize 2018 +" est une initiative citoyenne lancée par Jean-Nöel Wathelet et c'est la jeune Marion Robert, 24 ans qui a désignée tête de liste par tirage au sort...Une liste imcomplète parce que certains ont quitté le navire en cours de route pour présenter une quatrième liste "Alternative citoyenne" qui compte trois candidats et emmenée par Dimitri Rob... les dossiers chauds sont la nouvelle affectation de la justice de paix et la défense de l'identité vélo mais encadrant mieux les compétitions disent certains.