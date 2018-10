scrutin indécis à Gouvy avec quatre listes devant l'électeur

En 2012 à Gouvy, la liste Ose obtenait 7 sièges, la liste Ensemble 7 sièges et le ROC 3. Ensemble et Roc formaient une majorité. Six ans plus tard on prend presque les mêmes. Le Bourgmestre Claude Leruse mène Ensemble, Armand Bock conduit ROC 2018 (Rassemblement Ouverture Communale). Quant à Véronique Léonard, meilleure score personnel, il y a six ans, elle conduit Horizon 9 alors que son ex-colistier chez Ose, André Hubert forme une quatrième liste Projet Action avec une seule autre candidate... La partie s’annonce ouverte ! Parmi les dossiers du moment, il y la construction d'un hall omnisport. Claude Leruse tête de liste Ensemble est pour depuis longtemps mais les normes imposées commencent à faire monter le budget. Pour son partenaire de coalition, Armand Bock explique que Roc a voté pour mais le coût exorbitant, évoqué aussi par Claude Leruse l'interpelle et Roc n’est plus sûr de donner son feu vert sans conditions. Pour Véronique Léonard et Horizon 9, il faudrait vraiment remettre l'ouvrage sur le métier et propose de consulter la population demain sur le sujet ou de remettre au moins tout le monde autour de la table. Bref le hall sportif devrait à nouveau susciter le débat à Gouvy après les élections !