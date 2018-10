Sainte Ode: l'heure de Pierre Pirard et de Commune Passion?

A la mi-février, le Bourgmestre de Sainte Ode, Jacques Pierre annonçait son intention de ne pas se représenter. Et puis c'était au tour des des autres membres du collège communal de jeter l'éponge. Dans la minorité, Pierre Pirard et Marie Dessé préparent leur liste Commune Passion depuis longtemps avec de nombreux nouveaux candidats. Avant 2012, il étaient,tous deux, dans l'exécutif communal et ambitionnent de prendre à nouveau, les rênes de la commune...Longtemps, on a cru qu'il n'y aurait qu'une seule liste...Mais poussée par des citoyens qui voulaient que la population ait le choix, la liste Cap 2030 s'est construite. Elle sera menée par Johnny Macoir dont ce sera la première élection même si depuis deux ans , il occupe la Présidence du CPAS. Et c'est l'ancien Bourgmestre Joël Tanghe qui la pousse, avec aussi la présence d'un ancien échevin Joseph Gérard... Il y a 11 sièges à pourvoir, le combat s'annonce indécis même si Commune Passion part avec un petit avantage... Une commune de Sainte Ode qui devra faire preuve de rigueur financière mais qui doit suivre de très près la construction par Vivalia d'un nouveau bâtiment pour la Seniorerie et se montrer persuasif pour avoir demain des liaisons numériques dignes de ce nom partout.