Saint Hubert: une majorité absolue ou une coalition au pied de la Basilique?

En 2012 à St Hubert, la liste Cap 2012 obtenait une large majorité avec 10 sièges sur 17 et dans la coalition sortante PS-MR, les IC obtenaient 5 sièges et Plus 2. La large majorité du Bourgmestre Jean-Luc Henneaux s'est un peu réduite en cours de route avec la motion de défiance à l'encontre de l'Echevin Francis Dupont qui a alors siégé comme indépendant. Et puis au printemps 2018, l'Echevine Anne Félix annonçait son intention de rallier les IC ...Aucune sanction à son égard, sans elle Cap sait qu'il n'y a plus de majorité... Pour ce scrutin, la liste Cap 2018 sera toujours emmenée par Jean-Luc Henneaux et les autres Echevins sortants et elle met en avant les projets concrétisés. Cap voudrait conserver la majorité absolue sinon Cap est persuadé que les deux autres listes vont s'allier... Une majorité absolue que vise aussi Dynanic nouveau nom des IC emmenée par Didier Neuvens devant Anne Félix donc mais sans la tête de liste en 2012 Olivier Dervaux devenu commissaire d’arrondissement à Arlon. Séverine Pierret conduit toujours la liste Plus mais sans Roland Guillaume décédé avec comme les autres de listes de nouveaux candidats et le retour vers ses premiers amours socialistes de Francis Dupont qui pousse la liste. A noter deux autres listes résolument de Droite qui se présentent, le Parti Populaire 4 candidats et Nation 7 candidats.