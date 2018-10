Rouvroy: une législature calme et un boulevard devant Carmen Ramlot

La législature qui se termine à Rouvroy aura été beaucoup plus sereine que la précédente... Entre 2006 et 2012, le dossier du complexe sportif et culturel avait divisé le collège et Stéphane Herbeuval avait dû, après trois ans, céder son écharpe maïorale à Carmen Ramlot. Aujourd'hui, Carmen Ramlot est Bourgmestre depuis six ans et les autres candidats Bourgmestres ne pourraient provenir que de sa liste puisque Gestion Ouverture sera la seule unique liste à se présenter devant l'électeur rouvirois. Les trois conseillers de la minorité Entente pour Rouvroy ont jeté l'éponge l'an passé très déçus et leurs suppléants n'entendant pas poursuivre l'aventure au-delà de cette législature. Qui dit liste unique dit plus de candidats que d'élus. Les Rouvirois choisiront donc 11 élus sur les 16 proposés.... La liste Gestion et Ouverture estime que le bilan et plus que satisfaisant et si la régie communale a mis du temps à se concrétiser, le complexe sportif et culturel a aujourd'hui conquis un large public et compte parmi les acteurs culturels gaumais.