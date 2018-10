Retour au pouvoir pour Philippe Courard à Hotton ?

A Hotton, on prend les mêmes et on recommence puisque ce sont les trois mêmes têtes de liste qu’en 2012. Il y a six ans, la liste Entente Communale de Jacques Chaplier obtenait 8 sièges pour 7 au Bourgmestre sortant, le Député et ancien Ministre Philippe Courard relégué dans la minorité après 18 ans de Bourgmestre. Jean-François Dewez, qui emmenait l’Union Communale, obtenait deux sièges et formait une coalition avec Jacques Chaplier... Les deux hommes dressent un bon bilan de l’action qu’ils ont mené au cours de ces six dernières années. Même si le projet commun avec Erezée d’un home pour personnes âgées à Amonines (Erezée) et des Résidences-Services à Hotton leur reste en travers de la gorge. Jacques Chaplier aurait voulu revenir en arrière et construire un home plus petit pour Hotton mais les conséquences financières étaient trop importantes... La question aujourd’hui c’est de savoir si les deux partenaires actuels vont reconduire la coalition... Une association entre Jacques Chaplier et Philippe Courard, les frères ennemis, est totalement improbable. Jacques Chaplier et Entente Communale se verraient bien rempiler avec le même partenaire Union Communale mais Jean-François Dewez explique que rien n’est décidé et Philippe Courard veut revenir au pouvoir, si possible, avec une majorité absolue.