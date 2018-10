Rendeux: cette fois il y a une vraie deuxième liste en face

En 2012, à Rendeux, il y avait bien deux listes en présence mais une deuxième liste incomplète et familiale, concoctée en dernière minute et qui n'obtenait aucune siège... Mais la suprise c'était au sein même de la liste Gestion Citoyenne, le score personnel de l'ancienne Secrétaire communale, Lucienne Dethier qui devançait le Bourgmestre Benoît Tricot et les autres Echevins et devenait Maieur. Pour le 14 octobre, Lucienne Dethier conduit la liste qui s'appelle toujours Gestion Citoyenne avec ses Echevins sauf Cédric Rolland, qui sur la fin de la législature avait des divergences notables avec ses collègues... Il y a aussi de nouveaux candidats. Mais face à Gestion Citoyenne, il y a cette fois une liste complète baptisée "Autrement avec vous" emmenée par Sébastien Depierreux, un néophyte comme la plupart de ses colistiers mais aussi deux candidats d'expérience, anciens Echevins, Albert Cornet et Philippe Leclère. Parmi les dossiers qu'il faudra gérer lors de la prochaine législature, il y a le prochain départ de la Laiterie de Chéoux et réussir la reconversion du site. Et puis de nombreux dossiers entamés sous cette léglisature devraient aboutir lors de la prochaine législature