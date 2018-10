Qui pour succéder à Michel Yans comme Bourgmestre de Musson ?

En 2012, à Musson, le PS décrochait la majorité absolue avec 8 sièges sur 15 mais décidé poursuivre en coalition avec le CDH comme c'est le cas depuis 1994... Mais la donne a changé... D'abord, le Bourgmestre Michel Yans a dû quitter ses fonctions au début de cette année si le 14 octobre, il y aura à nouveau quatre listes à Musson mais réparties différemment... Le CDH fait désormais cause commune avec les deux élus de la liste Clef actuellement dans la minorité. La nouvelle liste s'appelle Echo et sera menée par un néophyte Christopher Bonnier. La liste PS est devenue Vivr'Ensemble, elle est conduite par la Bourgmestre ff Sylvie Guillaume et poussée par la Députée Provinciale Nathalie Heyard mais elle a non seulement perdu Michel Yans mais aussi Mohammed Boumkassar qui avait démissionné de ses fonctions d'Echevin mais qui revient à la tête d'une liste citoyenne baptisée "Avançons Musson". Quant à la liste d'inspiration libérale, elle s'appelle désormais Horizon 2024 et Marie-Louise Gérard reprend la tête de liste au conseiller sortant Jean-Pierre Harvent qui ne se présente plus. Comme les autres listes, elle se verrait bien, en fonction des résultats, participer à une majorité demain. Comme on vous le disait à Musson le jeu semble très ouvert.