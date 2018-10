Qui de Lempereur ou Rongvaux fera le plus de voix à Saint-Léger ?

A St Léger, Alain Rongvaux est Bourgmestre depuis 2004 et sa liste Mayeur a une confortable majorité avec 9 sièges sur 13. Une liste qu'il poussera pour le prochain scrutin, elle sera emmenée par le Premier Echevin Philippe Lempereur. Six nouveaux candidats et sept anciens. Si "Mayeur" garde la majorité,la question sera de savoir qui de Lempereur ou Rongvaux fera le plus de voix. En face, la liste Ecout@ sera emmenée par le conseiller sortant Joseph Chaplier et on y retrouve aussi d'autres conseillers comme Vinciane Gigi et de nouveaux candidats. En douze ans, la commune de Saint-Léger a gagné plus de 350 habitants. Sa situation géographique proche d'Arlon et de la frontière grand-ducale explique cet engouement. Aujourd'hui plus qu'hier, il faut créer du logement, de nouveaux lotissements et faire en sorte qu'ils soient accessibles au plus grand nombre, même ceux qui n'ont pas un revenu de frontalier...