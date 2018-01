Quels sont les événements qui feront l'actualité en 2018?

Plus

Grégoire Ryckmans et Audrey Vanbrabant

Grégoire Ryckmans et Audrey Vanbrabant

La rédaction de RTBF.be a ouvert son calendrier et propose de vous faire découvrir les événements qui marqueront cette année 2018. Élections communales chez nous, législatives en Italie, Brexit, Catalogne, élections présidentielles et Coupe du monde en Russie, un premier test électoral pour Trump et les commémorations du centenaire de l'armistice feront partie du menu de cette année 2018 qui s'annonce déjà chargée. Petit tour d'horizon:

JUDICIAIRE Le procès de la rue du Dries a été reporté au 5 février. - © Tous droits réservés Affaire Luperto: le député inculpé pour outrage public aux mœurs La chambre des mises en accusation de Liège a fixé au 2 janvier le prononcé de son arrêt dans le dossier de Jean-Charles Luperto. Le député-bourgmestre de Sambreville avait été inculpé pour outrage public aux mœurs pour des faits qui se seraient passés dans les toilettes d'une aire d'autoroute à l'été 2014. Procès de la rue du Dries: Salah Abdeslam enfin jugé? Il devait avoir lieu mi-décembre mais a été annulé quelques jours avant. Salah Abdeslam, qui devait être transféré aux autorités belges, est resté en France dans sa prison de Fleury Mérogis. C'était la première fois qu'il devait comparaître devant la justice. Pour rappel, Salah Abdeslam devait être jugé pour avoir tiré sur des policiers lors d'une fusillade rue du Dries en mars 2016. Le procès est prévu le 5 février. Procès du député Christian Van Eyken, prévenu d'assassinat Mandataire politique siégeant au parlement flamand, l'ancien bourgmestre de Linkebeek est poursuivi pour des faits graves. L'affaire remonte à juillet 2014: un homme de 45 ans est retrouvé mort à son domicile de Laeken. La justice enquête et finit par soupçonner un duo d'amants: Sylvia Boigelot et Christian Van Eyken. Le procès, prévu en septembre 2017 a été reporté au 5 mars en raison d'un problème avec une pièce à conviction. 7 ans plus tard, le procès de la tuerie de la place Saint-Lambert Le 13 décembre 2011, Nordine Amrani ouvrait le feu sur des passants de la place Saint-Lambert à Liège. 5 personnes ont perdu la vie et 130 autres ont été blessées par le tireur fou. Alors que les procédures d'indemnisations sont toujours en cours, Me Alexandre Wilmotte a décidé d'attaquer l'État belge persuadé que cette fusillade aurait pu être évitée. La première audience est programmée pour le 25 septembre.

CULTURE Le huitième épisode de la saga est sortie fin décembre 2017. - © CHANDAN KHANNA - AFP Exposition Star Wars Les fans de la saga légendaire vont bondir de joie. Du 2 avril jusqu'au 2 septembre, une exposition intitulée "Star Wars Indentities" se tiendra à Brussels Expo. Une bonne occasion pour devenir vraiment incollable. La force sera-t-elle avec vous ? L'annuel Eurovision Chaque année, tous les pays d'Europe s'affrontent lors de la plus grande compétition de chant du Vieux continent. Cette année, la 63e édition se tiendra à Lisbonne et il faudra patienter jusqu'au 12 mai pour connaitre le grand gagnant.

SPORT Quels sont les événements qui feront l'actualité en 2018? - © DIRK WAEM - BELGA JO d’hiver en Corée du Sud Premier événement marquant de cette année sportive: les Jeux Olympiques d’hiver qui se dérouleront à Pyeongchang, en Corée du Sud. L’ouverture officielle de ces JO aura lieu le 9 février. Le COIB, Comité Olympique et interfédéral belge, s’attend à envoyer une vingtaine d’athlètes belges, dont notre snowboarder Seppe Smith, meilleure chance de médaille. Coupe du monde de football en Russie C'est l'événement attendu par tous les amateurs de ballon rond, la Coupe du monde de football en Russie. Début de la compétition officielle le 14 juin mais les supporters des Diables rouges devront patienter quelques jours de plus avec l'entrée en compétition de la Belgique qui affrontera le Panama (18 juin à 17 heures belges), la Tunisie (23 juin à 14 heures belges) et enfin l’Angleterre (28 juin à 20 heures belges). Les Diables rouges devront se sortir du groupe G pour pouvoir continuer leur parcours et rêver de la finale programmée le 15 juillet à Moscou. Les Red Lions en Inde En fin d’année, c’est une autre Coupe du monde qui retiendra notre attention. Après les dernières belles performances de nos Red Lions ces dernières années avec une finale olympique en 2016 et une autre médaille d’argent cet été à l’Euro face au pays hôte (les Pays-Bas), nos hockeyeurs belges seront attendus de pied ferme par leurs adversaires en Inde, à partir du 28 novembre.

ANNIVERSAIRES Quels sont les événements qui feront l'actualité en 2018? - © JACQUES MARIE - AFP 10ème anniversaire de l'indépendance du Kosovo Le 17 février, le Kosovo, plus jeune État d'Europe, aura 10 ans. En 2008, la population albanaise du Kosovo avait célébré dans la liesse la proclamation unilatérale d'indépendance de la tutelle serbe. Cette région déshéritée de l'ex-Yougoslavie comptait alors sur l'Occident pour mettre derrière elle une guerre livrée par sa guérilla aux forces de Belgrade qui a fait 13.500 morts (dont plus de 10.800 Albanais entre 1998 et 1999). 50ème anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King "I have a dream", les mots du révérend Martin Luther King résonnent encore aujourd’hui dans de nombreuses oreilles. Le prix Nobel de la paix, militant pour les droits civiques des Afro-Américains a marqué durablement la société américaine. Il est assassiné le 4 avril 1968 à Memphis sur le balcon de sa chambre d’hôtel pour des motifs raciaux et politiques. 50 ans de mai 68 En mai 1968, des grèves générales et sauvages éclatent en France. La révolte de la jeunesse étudiante parisienne gagne le monde ouvrier, puis la plupart de la population française. Antiautoritaire, le mouvement s’oppose au pouvoir gaulliste et cible le capitalisme, le consumérisme, l'impérialisme américain. Mai 68 marque l’avènement de la société française post-moderne et influence la Belgique. Pour célébrer les 50 ans de Mai 68, de nombreuses institutions culturelles bruxelloises marqueront le coup. Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale L’armistice de 1918 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Cette guerre, l’un des faits marquants du 20ème siècle, aura fait des millions de morts. Le 11 novembre, Bruxelles commémore le centième anniversaire de la signature de l’Armistice, avec pour thème: la fin de la guerre, le retour à la paix et la reconstruction.