Quelle coalition pour une majorité demain à Virton ?

Au soir du scrutin de 2012, à Virton les IC obtenaient 8 sièges pour 6 au CDH, 5 au PS et 2 à Ecolo. Et il y aura fallu 48 de réflexions et de tractations pour aboutir à un accord entre IC et CDH avec des partages pour certains mandats et François Culot, Bourgmestre. Une nouvelle coalition qui renvoyait le PS dans la minorité. Tout allait bien au début mais des dissensions et conflits de personnalités sont apparus dans les deux groupes, certains accords de partage de mandats ont volé en éclats et les choses se sont encore compliqué il y a un an lorsque l’Echevin IC Etienne Chalon, d’autres élus des IC et les Echevins CDH Annick Vanden Ende, Didier Feller et Bernadette Roiseux sans oublier Sébatien Michel, le petit fils de l’ancien Ministre PSC Joseph... Face à la liste Citoyens, les IC ont retroussé leurs manches et leur liste IC + comprend toujours le Maire François Culot et l’Echevin Vincent Wauthoz, mais plus l’Echevin Jean Raulin qui arrête pour raisons de santé... Et c’est Nathalie Van de Woestyne, conseillère avant 2012, qui revient pour conduire la liste... Mais le CDH repart aussi au combat avec une liste poussée par l’ancien Maire Michel Thiry et conduite par Michel Mullens, le fils de l’ancien Echevin Léon Mullens. On y retrouve aussi l’ancien Directeur Général Léopold Baltus... Ecolo est toujours bien là aussi emmené par ses conseillers sortants Christophe Gavroy et Annie Goffin et le PS revient sous le nom Ensemble Autrement avec une nouvelle tête de liste, Marc Laroche, mais avec les conseillers sortants dont le chef de groupe Philippe Legros... Il ne sera pas simple de faire une majorité à Virton. On imagine mal IC et Citoyens aller ensemble ou encore Citoyens et CDH. Bref, ce sont peut-être les deux autres listes qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu pour former une coalition... Les paris sont ouverts!