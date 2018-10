Que faire du Musée de la Cloche? Les avis divergent

A Tellin en 2012, la liste Ensemble Développons l'Avenir obtenait 6 sièges sur 11 et décidait d'élargir sa majorité au deux élus de la liste Unir. Si Yves Degeye réalisait le meilleur score de la liste EDA, il se désistait au profit du candidat Bourgmestre désigné, Jean-Pierre Magnette... Depuis un certain temps, Yves Degeye a clamé son intention d'être tête de liste en 2018 et il a immédiatement été suivi par ses Echevins. Après mûre réflexion, Jean-Pierre Magnette a décidé de ne pas faire de liste et de ne pas se représenter tout comme Olivier Dulon et la liste Unir. Pour le 14 octobre, Yves Degeye conduit la liste ERC, Engagement Respect Citoyens qui regroupe quatre élus sortants et 7 nouveaux candidats. Dans la minorité Françoise Boeve-Anciaux qui fut Bourgmestre après le départ de Guy Jeanjot entre 2010-2012 conduit la liste Vivre-Ensemble avec la conseillère sortante Anne-Charlier-des Touches et aussi de nombreux nouveaux candidats. Et une troisième liste a vu le jour. Let's Go 18 est emmenée par un néophyte en politique Jean-Pol Pirlot. En fait elle ne compte qu'une élue sortante Isabelle Lecomte, ex-VivrEnsemble et deux candidats présents sur la liste Unir en 2012. Let's Go 18 fait d'une meilleure maîtrise des finances son cheval de bataille. Vivr'Ensemble est dans le même état d’esprit et veut freiner certains projets comme celui que veut concrétiser la majorité actuelle une maison des associations dans l'ancien Musée de la Cloche... Pour Vivr’Ensemble, c’est trop onéreux ! Let’s Go 18 veut implanter la Maison des Associations au-dessus de l’Office du Tourisme, ce serait moins cher ! Et on pourrait aménager des logements dans une partie du Musée... Mais pour Yves Degeye et Engagement Respect Citoyens, le projet pour le Musée de la Cloche, c’est la volonté de la population exprimée lors des consultations du Programme Communal de Développement Rural et il est temps de redonner à l’espace occupé autrefois par le Musée de La Cloche une nouvelle affectation !