Quatre prétendants à Manhay pour le poste de Bourgmestre

En 2012, à Manhay, quelques voix seulement ont fait basculer la majorité en faveur du Bourgmestre sortant Robert Wuidart... Et cette fois il n'y aura que deux listes au lieu de trois. Jacques Potthier a jeté l'éponge en 2015 et son épouse qui lui a succédé sera cette fois sur la liste de la majorité sortante, liste qui a perdu l'Echevin Pierre Hubin. Il ne se présente plus. On peut même dire qu'à Manhay, ils seront quatre à se disputer le poste de Bourgmestre. Le Bourgmestre sortant Robert Wuidart meilleur score il y a six ans, pousse la liste l'Avenir Ensemble et le deuxième score de 2012, Marc Generet, pousse la liste avec Vous... Mais Pascal Daulne, Bourgmestre depuis un an et tête de liste l'Avenir Ensemble et Geoffrey Huet, tête de liste de "Avec vous" sont également des candidats Bourgmestres...La majorité actuelle veut poursuivre son travail notamment via le le Programme Communal de Dévéloppement Rural et "Avec vous" vient avec des idées neuves et parfois originales comme mettre l'eau de Manhay en bouteille à l’instar ce qu'a réussi il y a quelques années, la petite commune Grand-ducale aux portes d'Arlon, Beckerich !