Pascal François est-il imbattable à Meix-devant-Virton ?

A Meix-devant-Virton, on peut quasiment dire que le Maire Pascal François fait partie des meubles. Déjà Echevin en 1982 et Bourgmestre depuis 1994, Pascal François brigue donc un cinquième mandat... Et sa liste peut compter notamment sur des Echevins aussi très expérimentés comme Sabine Fourniret-Hanus et Marc Gilson. On a longtemps cru que Meix serait l'une des communes à liste unique... Il faut dire que les quatre conseillers sortants de la minorité ont décidé de ne plus se représenter. C'était compter sans la détermination de l'un de leurs colistiers, Philippe Brynaert et de 7 autres Meichois qui ont décidé de proposer une alternative aux électeurs et faire jouer le jeu démocratique... Philippe Brynaert conduit la liste "Réagir" avec donc 8 candidats sur 11 possibles. "Réagir" veut notamment d'avantage consulter le citoyen. Le Bourgmestre Pascal François rétorque que le Programme Communal de Développement Rural est particulièrement le dispositif qui permet de consulter la population...