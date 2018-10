Paliseul: une partie plutôt serrée et la liste Action comme arbitre?

A Paliseul, en 2012, la liste menée par le Bourgmestre sortant Jean-Pol Hannard gagnait 8 sièges sur 17 mais les deux autres listes s’entendaient pour former une nouvelle majorité avec 9 sièges. Aujourd’hui l’actuel maïeur Freddy Arnould qui conduit la liste du Bourgmestre espère faire le mieux que les six sièges obtenus la dernière fois. Claudy Thomassint conduit lui à nouveau la liste Action, l’Echevin compte bien aussi lui profiter du bilan que les deux listes de la majorité actuelle estiment positifs et faire mieux que les 3 sièges actuels. On notera la présence sur sa liste du dessinateur Stédo, Stéphane Dauvin. Jean-Pol Hannard qui mène la liste “Pour Vous” rêve de retrouver les bancs de la majorité. Mais entre Jean-Pol Hannard, ses colistiers et la liste du Bourgmestre les relations sont plutôt tendues et particulièrement avec l’Echevin Jean-Marie Lambert qui pousse la liste de Freddy Arnould. L’arbitre du scrutin pourrait donc être la liste Action à moins que la liste Ecolo constituée en dernière minute ne vienne jouer les troubles fête... En 2012, elle n’avait obtenu aucun siège mais revient une liste presque entièrement renouvelée à l’exception de Michel Bourlet. L’ancien Procureur du Roi pousse une liste emmenée par Sylviane Dauvin...