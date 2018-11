Ostende a un accord pour une nouvelle coalition, Johan Vande Lanotte ne sera plus bourgmestre

Un accord sur la formation d'un nouveau conseil communal à Ostende. L'Open VLD, groen, N-VA et CD&V formeront ensemble une majorité. Il existe un accord sur le fond, mais pas encore de division des portefeuilles. Pour la première fois en 21 ans, il n'y aura pas de maire socialiste dans la ville côtière. Les socialistes étaient les grands perdants aux urnes : ils ont perdu plus de 9 %.

Cinq semaines après les élections communales, une fumée blanche remplit les rues d'Ostende. Bart Tommelein, leader de la liste des Open VLD, l'a annoncé sur Twitter. L'actuel vice-ministre-président libéral flamand devrait devenir le nouveau bourgmestre d'Ostende.

Trèfle à quatre feuilles

Le jour de l'élection, Bart Tommelein avait déjà exprimé sa préférence pour une coalition du "trèfle à quatre feuilles" avec Open VLD, N-VA, Groen et CD&V. Mais les écologistes n'étaient pas immédiatement en faveur de cette idée et cherchait une coalition avec la liste de Johan Vande Lanotte et l'Open VLD. Idée qui ne plaisait pas au libéral.

Les divergences semblaient très fortes au départ, mais Bart Tommelein a élaboré une note comprenant les plus grandes préoccupations de Groen. En fin de compte, cela s'est avéré être une base importante pour continuer. Peu avant les vacances d'automne, Groen a reçu le feu vert des partisans pour poursuivre les négociations, malgré l'offensive du président du sp.a, John Crombez.

Les pourparlers de formation ont officiellement commencé il y a deux semaines. Au final, il a fallu attendre la fin de cette semaine pour parvenir à un accord de gestion entre les quatre partis. Cette proposition va maintenant être soumise aux membres des différents partenaires. La dernière étape consiste à répartir les postes d'échevins entre les différentes futurs membres de la coalition.