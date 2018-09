Nivelles: soutenu par Valérie De Bue, le bourgmestre Huart espère un 3ème mandat en 2018, face à la liste d'ouverture de Maurice Dehu

L’actuelle coalition de Nivelles (LB/MR-CDH-Ecolo) sera-t-elle reconduite au lendemain des communales d'octobre 2018? Ou la Liste du bourgmestre réformateur Pierre Huart fera-t-elle alliance avec d’autres listes qu’Ecolo et Ensemble? C’est un des enjeux politiques du prochain scrutin local.

Pierre Huart, tête de liste, pourra compter sur l’aide de Valérie De Bue (29ème et dernière place). La ministre régionale wallonne sera bel et bien candidate pour les communales. Pour soutenir la liste du bourgmestre. Et pour garder un siège de conseillère communale, l’essentiel de son temps étant consacré à la Région.

Pierre Huart se verrait bien rempiler avec les mêmes partenaires. Mais il garde la porte ouverte à d’autres collaborations possibles.

Encouragé par des sondages (2017) lui étant favorables, Défi pourrait marquer des points. La liste sera tirée par Véronique Vandegoor, agent immobilier à Nivelles; elle entend défendre notamment l’accès au logement pour les jeunes. Parmi les autres candidats de Défi : l’ancien humaniste Stéphane Oruba et Marc Wilmet. Faute d'une liste "Acte Citoyen", Marc Wilmet a décidé de pousser la liste Défi, une liste qui espère décrocher 4 sièges.

Dans ce contexte, Défi pourrait faire de l’ombre à la formation "CDH-Ensemble", une formation qui vise 5 sièges. Le chef de file de CDH-Ensemble est Bernard De Ro. Parmi les priorités épinglées: de nouvelles écoles pour répondre à la croissance démographique de Nivelles. L'ancien directeur du Shopping de Nivelles fait donc une entrée fracassante dans le paysage politique local. Il sera suivi de la jeune conseillère Julie Gillet, puis d'Etienne Laurent. L'échevine actuelle Evelyne Vanpée poussera la liste.

Autre partenaire de l’alliance actuelle: Ecolo. Les Verts comptent remporter le 3ème siège qu’ils avaient raté de peu lors du dernier scrutin local. Ils défendront notamment la mobilité douce et le vélo au centre-ville. La liste verte sera tirée par Pascal Rigot, échevin sortant.

Deuxième score en 2012, principale force d’opposition, la liste socialiste d'André Flahaut se veut cette fois une liste d'ouverture baptisée "PluS pour Nivelles". La liste est tirée par l'ancien bourgmestre Maurice Dehu. André Flahaut se contentera de pousser la formation. "Une manière", dit-il, "d'éviter que sa personnalité fasse obstacle à une alliance avec d'autres partis". La liste compte 13 candidats qui n'ont jamais participé à un scrutin. Elle défendra entre autres l’accès au logement, la ceinture verte de la ville, la mobilité et la relance du commerce au centre-ville.

Quant à la liste menée en 2012 par le controversé Laurent Louis, elle appartient au passé.