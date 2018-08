Namur 2018: le PTB et DéFI entrent dans la danse

Deux partis entrent dans le jeu à Namur: Défi et le PTB. Le Parti du travail ne présente qu'une seule liste dans la province, à Namur, où il espère s'implanter pour la première fois. En tête de liste, Thierry Warmoes, s’était déjà lancé en 2012. Il n’avait emporté que 309 voix et n’avait pas été élu. Mais avec la montée actuelle du PTB, il compte emporter au moins un siège, et rêve secrètement de trois ou quatre élus.

Ce troublion piquera probablement des voix aux partis traditionnels de gauche, le PS en tête. Mais cela n’a pas l’air d’inquiéter outre mesure sa cheffe de file, Eliane Tillieux. Elle se dit sereine, entourée d’une jeune équipe qui a déjà fait ses preuves au conseil communal depuis plusieurs années.

La page de l’affaire Sotegec ayant été tournée l'an dernier, la cheffe de file rêve de reprendre les rênes de la commune. Or, il n’y a pas seulement l’arrivée du PTB mais aussi le départ de plusieurs poids lourds qui vont peser dans sa balance socialiste. Valérie Déom et Frédéric Laloux ont carrément quitté la politique à peine un an après les élections de 2012. Un peu plus tard, en 2015, Florence Collard et Christophe Capelle sont allés voir si l’herbe n’était pas plus verte au cdH. Une autre grosse perte pour les socialistes est le départ de Pierre-Yves Dupuis qui siège comme indépendant depuis quatre ans. Il avait emporté 2747 voix de préférence, le deuxième score du PS, directement derrière Eliane Tillieux avec 8246. Le médecin généraliste avait obtenu le sixième score tous partis confondus. Ces départs ne vont pas faciliter la tâche des socialistes.

Un lancement chahuté pour DéFI Namur

Avec autant de voix de préférence, Pierre-Yves Dupuis était très demandé. Il a finalement choisi DéFI. Olivier Maingain lui a offert une place de choix, la tête de liste. Ce qui a provoqué de grosses déceptions parmi ceux qui s'étaient beaucoup investis dans le parti, jusqu'au claquement de portes. Cédric Barbiaux, le président de la locale namuroise, suivi du gros des troupes ont quitté le navire. Ils ont rejoint le parti citoyen Oxygène. Mieux, Cédric Barbiaux a obtenu chez eux ce que DéFI lui avait refusé, il est leader du groupe.

Une autre candidate au parcours un peu semblable à celui de Pierre-Yves Dupuis l'a rejoint chez DéFI, Françoise Kinet. Elle siège aujourd'hui aussi comme indépendante après avoir pris ses distances avec le groupe MR. La dentiste avait récolté 1426 voix en 2012, le 4e score de la liste. Elle est à une autre place de choix, la deuxième place sur la liste DéFI.

Deux ministres en moins

Le paysage politique a aussi changé. Eliane Tillieux et Maxime Prévot ne sont plus ministres, pour des raisons différentes. Eliane Tillieux a été éjectée du gouvernement wallon par son partenaire cdH. C’est de la notoriété en moins. Maxime Prévot, lui, l’a choisi. C'est peut-être un plus. Cependant, le coup de poker de Benoît Lutgen pourrait faire perdre quelques plumes au cdH.

Mais comme aux communales on vote surtout pour des personnes, Max, comme on l'appelle dans la capitale wallonne, restera très probablement champion toutes catégories, surtout avec un score de voix de préférence sans appel : 13.549 voix suivi loin derrière par Eliane Tillieux avec 8246 voix.

Max a Namur dans les tripes, comme il dit. Il espère que le travail accompli ces douze dernières années, comme échevin et ensuite comme bourgmestre, portera ses fruits et lui permettra de rester la première force. En 2012, le résultat était très serré avec 16 sièges contre 15 pour le PS.

Le MR joue la continuité

Chez les libéraux, l’échevin Alain Detry a pris sa pension politique. Bernard Guillitte lui a succédé en cours de route et a eu le temps de faire ses preuves. Le MR joue la continuité tout en ouvrant la liste à de nouvelles recrues. Anne Barzin, tête de liste, est confiante. Un bon travail, de beaux projets, bref un bon bilan qui, espère-t-elle, va aussi se traduire dans les votes. Et l’arrivée de la nouvelle liste DéFI ne la perturbe pas du tout.

Ecolo sans Philippe Defeyt

Les voix de préférence de Philippe Defeyt, ancien président du CPAS et cofondateurs d'Ecolo, vont manquer aux Verts. Il avait emporté le meilleur score avec 1814 voix. Aujourd'hui, il a pris sa retraite politique. Philippe Noël l'a remplacé à la tête du CPAS. La base l'a choisi comme symbole du renouvellement. Elle l'a placé en première case. Les échevins Arnaud Gavroy et Patricia Grandchamps figurent à la fin de la liste... ce qui n'est pas une position idéale pour essayer d’empocher des voix. Comme les autres partenaires de la tripartite, les Verts espèrent récolter les fruits de leur travail. Ils essayeront de ne pas trop perdre face au PTB et de rester dans la majorité, quelle qu’elle soit.

Et la tripartite ?

L’actuelle tripartite cdH-MR-Ecolo a traversé des récifs mais elle a tenu le cap depuis douze ans. Mais avec l'arrivée des nouvelles listes, les voix des électeurs risquent de s'éparpiller. Les cartes vont être rebattues. La tripartite va-t-elle tenir la route ? Cela risque de négocier ferme au lendemain des élections. Un seul parti semble ne pas être digne d’être invité à la table des négociations: le PTB qui espère pourtant faire une percée à Namur.