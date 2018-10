Martelange: une liste citoyenne contre la majorité en place depuis 1995

A Martelange, la majorité actuelle est en place depuis 1995. Le Bourgmestre, en route pour un cinquième mandat a cru un moment que sa liste Union Communale serait seule en piste puisque la minorité actuelle n'a pas souhaité faire de liste mais des citoyens se sont mobilisés pour créer une liste intitulée "Mieux Vivre Ensemble" emmenée par Olivier Dufond, une seule candidate avec une expérience de la politique sur cette liste, Virgine Rausch conseillère dans la minorité actuelle. En face, Union Communale compte sur quatre candidats sortants dont le Bourgmestre Daniel Waty, bien sûr, mais aussi sa Première Echevine Patricia Wagner... Et parmi les cinq nouveaux candidats, il y a un certain Thierry Kenler, qui jusqu'il y a quelques mois était Directeur général à Martelange... Parmi les dossiers qui font débat entre les deux listes, le projet d'un zoning artisanal à Neu-Perlé. Pour Olivier Dufond et "Mieux Vivre Ensemble" ce sera un désastre écologique avec la perte de 12 ha de la forêt d'Anlier et des nuisances pour les riverains pour les camions... Daniel Waty parle lui d'une mini-zone artisanale et minimise l'impact écologique du projet.