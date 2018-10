Marc Gauthier ou Nicolas Charlier Bourgmestre de Tenneville ?

A Tenneville en 2012, la liste IC, Intérêts Communaux obtenait 7 sièges sur 11 et Marc Gauthier, Bourgmestre depuis plus de 30 ans, pousse cette fois la liste IC conduite par le Premier Echevin Nicolas Charlier. Histoire de préparer tout doucement la succession mais Marc Gauthier est bien décidé à prolonger son bail pour six nouvelles années... La liste IC pourra compter sur le soutien des autres membres du Collège Communal et conseillers sortants mais aussi 5 nouveaux candidats. En face il y a la liste OSEZ OC, OC poure ouverture citoyenne... Elle se compose de 8 nouveaux candidats qui se présentent pour la première fois. Ils seront entourés de trois conseillers sortants. Christiane Noël conduit la liste et Christian Simon qui la pousse et Jean-Pierre Vandingenen est deuxième. En revanche, Claude Wilmet ne se présente plus. Parmi les gros dossiers de la prochaine législature, il y a la finalisation tant attendue des travaux de sécurisation de la Nationale 4 mais aussi la maison mutiservice dans le village de Cens, une maison de village qu doit permettre de mieux organiser des événements culturels dans la commune.