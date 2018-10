Libramont-Chevigny: la liste "Chevi 2018" n'a jamais eu autant de concurrence...

A Libramont-Chevigny, la majorité Chevi en place depuis la fusion des communes c’est-à-dire 42 ans. Très longtemps avec Charles Bossicart puis Pierre Arnould et depuis un peu plus d’un an c’est Paul Jerouville qui a pris le relais. En 2012, Chevi avait remporté 14 sièges sur 21. Mais face à la majorité libramontoise, ce 14 octobre, il n’y aura pas moins de trois listes. D’abord Libr’ Envol, emmenée par Jonathan Martin, vice-Président national de Défi et président provincial et poussée par l’ancien Député Provincial socialiste Daniel Ledent. Libravous part d’une initiative citoyenne. Hélène Arnould conduit une liste qui comprend des CDH comme Roland Déom et Marie-Eve Hannard et est poussée par l’ancien Député Provincial MR Jacques Balon...Enfin Ecolo Libramont qui propose comme les autres, une liste complète emmenée par Monique Pierret et Claude Van Grembergen...

Parmi les dossiers qui font débat, il y a le grand projet de nouveau lotissement au Serpont avec à termes 950 logements. Personne ne remet en cause la pertinence du projet mais trois des quatre listes il faut anticiper...Ecolo veut que l’on réfléchisse déjà à la mobilité par exemple. Libr’Envol veut aussi que l’on anticipe en matière par exemple d’alimentation en eau et Libravous en termes d’infrastructures scolaires notamment. Pour le Bourgmestre Paul Jerouville, tête de liste Chevi 2018, pas de panique, ce sera fait en temps utile...