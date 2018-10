Libin: Anne Laffut grande favorite pour prolonger son mandat de bourgmestre

En 2012 à Libin, la liste Horizon 2018 obtenait 9 sièges sur 15 et au fil de la législature, la majorité de la Bourgmestre Anne Laffut s’est encore renforcée puisque plusieurs conseillers de la minorité ont pratiquement tout voté avec la majorité et pour le prochain scrutin, deux conseillers communaux et deux conseillers CPAS ont logiquement rejoint la liste Horizon 2024, une liste toujours emmenée par Anne Laffut avec le collège communal actuel et de nouveaux candidats... Dans la minorité, le conseiller Bertrand Arnould s’est progressivement retrouvé fort esseulé mais il repart avec une liste toujours intitulée Vision d’Avenir qui se compose aussi de deux autres candidats de 2012, Bernard Van Lysbeth et Francis Bossicart. Les douze autres candidats sont des néophytes. Bertrand Arnould pousse la liste alors que c’est sa fille Stéphanie Arnoud qui la conduit... Pour la majorité et Anne Laffut, beaucoup de projets sont en cours mais, elle souhaiterait vraiment développer une structure pour accueillir des aînés. Quant à Bertrand Arnould et ses colistiers, il voudrait développer plus de services dans la commune.