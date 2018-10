Le Vlaams Belang va-t-il l'emporter à Ninove?

A Ninove (Flandre orientale), le candidat qui risque de l’emporter en terme de voix est un membre du Vlaams Belang. Avec sa liste Forza Ninove, Guy D’Haeseleer espère devenir le premier bourgmestre d’extrême droite en Flandre. Si les intentions de vote se confirment, les autres partis devront sans doute se réunir pour former une "monstercoalitie".

A moins que la N-VA ne décide de briser le cordon sanitaire. Mais jusqu’ici, les nationalistes flamands ont toujours refusé de s’allier au Vlaams Belang. On notera d’ailleurs en passant que cette campagne électorale aura été dominée par des annonces de veto, des refus de coaliser, ci et là, avec tel ou tel parti. Par endroits, les majorités risquent donc d’être bien compliquées à former.

Selon les premiers résultats (7 pour cent des voix comptées), le parti Forza Ninove de Guy D'haeseleer ajoute 17,2 points de pourcentage, pour terminer à 43,7 %. C'est ce qui ressort d'un premier résultat préliminaire de VTM (7 pour cent comptés). Le deuxième parti est Open Vld, avec 28,8 %, suivi de Samen (13,7 %) et N-VA (11,1 %). Pour la N-VA, il s'agit d'une diminution de 5,1 %.

Ninove est actuellement géré par Open Vld, CD&V et sp.a/Groen.