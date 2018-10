Le jeu n'a jamais été aussi ouvert depuis longtemps à Bertrix

Le 14 octobre à Bertrix, il y aura trois listes au lieu de cinq. Action,liste MR-PS, emmenée par l'Echevin Mathieu Rossignol et poussée par le Bourgmestre Michel Hardy, Ecolo avec à sa tête Jean-Pierre Graisse et la liste Ensemble, qui, comme son nom l'indique, rassemble des élus et candidats de Osons, qui est dans la majorité actuelle, avec deux élus, mais aussi d'Elan et d'Union, toutes des listes avec des candidats de tendance CDH. Deux des trois têtes de liste, Christelle Pierson et Philippe Pignolet ne se présentent plus Et c'est Léon Collin , ,la troisième tête de liste de 2012 qui conduit la liste Ensemble. Trois listes qui ont des priorités différentes. Action veut poursuivre le travail entamé depuis des années avec à la barre Oliver Boclinville, Bourgmestre très tôt disparu. Ensemble et Ecolo veulent notamment une plus grande prise en compte des villages. Le commerce au centre-ville est au... centre des préoccupations de tous mais le futur nouveau centre commercial le long de la N89 aux Corettes fait débat et suscite des inquiétudes particulièrement chez les Verts.