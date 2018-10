La Roche-en-Ardenne: Guy Gilloteaux ne sera pas seul en piste mais part favori

A La Roche-en-Ardenne, la liste de la majorité sortante a été présentée début mai. Fort de ses plus de 1200 voix de préférence et d'une large majorité de 9 sièges sur 15, le Bourgmestre Guy Gilloteaux part confiant. Il a modifié le nom de sa liste "Avec vous " est devenue "Pour vous" elle comprend, derrière le Bourgmestre, une bonne partie du Collège communal actuel mais les Echevins Camille Parmentier-Lescrenier et Léon André ont décidé de ne plus se représenter... et de nouveaux candidats, une liste pluraliste... Dans la minorité "Cap Avenir", plusieurs candidats ont très tôt affiché un certain découragement et affirmé qu'ils ne repartiraient pas. Exit par exemple la tête de liste Valérie Julien...

La deuxième liste s'est longtemps fait attendre mais en septembre Christiane Guissard-Colinet et Roger Perreaux conseillers sortants ont bouclé leur liste "Vision@Avenir et avec beaucoup de nouveaux candidats dont la tête de liste Guy Hardenne, un retraité qui met son expérience professionnelle acquise dans une grande entreprise de construction liégeoise à la disposition des Rochois. On note aussi le retour de Anne Smolders qui a longtemps menée les listes CDH sur La Roche-en-Ardenne.