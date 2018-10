La liste Tous Pour Aubange trouvera-t-elle un éventuel partenaire de coalition ?

A Aubange, commune de près de 17.000 habitants, ce ne sont pas les gros dossiers qui manquent pour la prochaine législature : la poursuite de la rénovation urbaine d'Athus sans délaisser les villages, réfléchir à une meilleure mobilité et, pour la culture, une salle de spectacle tout confort... Mais sur le plan politique, personne ne peut oublier ce qui s'est passé lors de la présente législature. Après trois ans, en 2015 la Bourgmestre Véronique Birdi a fait adopter une motion contre les Echevins de sa liste et de la liste MR pour remettre en selle le CDH , devenu pour ce scrutin CDH.com et qui clame sa satisfaction...Pour le 14 octobre, il y aura trois listes pour quatre en 2012. Plus de liste Ecolo, plus de MR mais une liste Tous Pour Aubange qui rassemble notamment les Echevins évincés mais aussi de nouveaux venus comme l'ancien Commissaire Marc Arendt. C’est Luciana Crucitti qui mène cette nouvelle liste. La Bourgmestre conduit la liste Intérêt Général et elle se voit bien poursuivre avec le CDH.com emmené par l’actuel Premier Echevin, Jean-Pol Dondelinger. Reste maintenant à voir quelle lecture l'électeur aubangeois aura des péripéties de cette législature pour le moins mouvementée!