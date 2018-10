L'heure de Patrick Adam à la tête de la commune de Bouillon

Comme en 2012, l'électeur bouillonais aura le choix entre trois listes mais elles sont toutes différentes d'il y a trois ans. La liste Perspectives et Réalités, de tendance CDH, n'existe plus et sa tête de liste Bénédicte Joris ne se représente plus. Les Echevins Philippe Arnould et Alain Hoothooft se présentent cette fois avec Patrick Adam sur une liste baptisée Ensemble. Patrick Adam, actuel Député Provincial PS, avait obtenu le meilleur score en 2012 mais sa liste Avenir s'était retrouvé dans la minorité. Patrick Adam a,en cours de route, perdu André Gobert et Fabian Dachy. Fabian Dachy qui emmène aujourd'hui, une troisième liste intitulée "Liste alternative citoyenne", une liste pluraliste comme d'ailleurs celle de Patrick Adam où celle que conduit le Bourgmestre actuel André Defat, Cap Citoyen qui a perdu le Premier Echevin Joel Poncelet. Il arrête la politique mais André Defat récupère aussi des candidates de l'ancienne liste P & R... Le jeu apparaît ouvert. Si les moyens et points de vue différent, l'objectif des trois listes est d'oeuvrer au développement de Bouillon et notamment son pôle touristique !