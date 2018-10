L'absence de Bernard Moinet aura-t-elle des conséquences sur le scrutin communal ?

Deux listes devant l’électeur à Bertogne, le 14 octobre, comme lors des précédents scrutins . Gestion Communale d’un côté et Avec vous de l’autre mais un grand absent, celui qui fut Bourgmestre pendant de nombreuses années, Bernard Moinet. En 2012, au départ de René Collin au Gouvernement Wallon, il a repris le mandat de Député Provincial CDH. Depuis, c’est l’Echevin Christian Glaude qui préside aux destinées de la commune avec une majorité confortable 9 sur 13. C’est lui qui mène la liste Gestion Communale et face à lui, la tête de liste d’Avec vous ne sera plus Louis Vaguet mais bien Jacques Aubry qui la poussait la dernière fois et avait réalisé le meilleur score de la liste... La réalisation de la législature c’est la Maison d’Accueil de l’Enfance, où prochainement des cabinets médicaux seront aussi à disposition... Du côté de la minorité , on préfèrerait construire une maison médicale pour mieux faire face demain à une pénurie de médecins généralistes. Majorité et opposition sont d’accord sur la nécessité de créer un espace culturel d’au moins 200 places mais pas sur la localisation de cet espace culturel.